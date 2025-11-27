Maná y Alejandro Fernández darán conciertos gratuitos en Jalisco como parte de la celebración por el Mundial 2026.

México ya se prepara para el Mundial 2026 , pero no solo habrá eventos deportivos y es que se prepara la participación de diversos artistas que podrán todo el ambiente.

Anuncian que Maná y Alejandro Fernández darán conciertos gratuitos en Jalisco por el Mundial 2026

Desde Palacio Nacional, Jalisco presentó avances sobre los preparativos para el Mundial 2026, sin embargo, sorprendió al anunciar los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro se mostró muy emocionado al anunciar los planes que tienen para la celebración del Mundial 2026.

Y es que aunque aún no están acordados los últimos detalles, Jesús Pablo Lemus Navarro relató que desean que el público pueda tener acceso a la cultura.

Es por ello por lo que tomaron la decisión de invitar a dos grandes representantes de México: Maná y Alejandro Fernández.

De esta manera los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández serán parte de la fiesta mundialista.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández en Jalisco por el Mundial 2026?

Jesús Pablo Lemus Navarro relató que aunque no hay nada confirmado ya hay posibles fechas para los conciertos gratuitos:

Maná: miércoles 17 de junio del 2026 en la Glorieta de la Minerva, todavía se desconoce el horario.

Alejandro Fernández: Jesús Pablo Lemus Navarro no adelantó más detalles por lo que se desconoce la fecha, hora y lugar, pero se espera que también sea en la Glorieta de la Minerva.

Jesús Pablo Lemus Navarro adelantó que querían que se realizará el 17 de junio de 2026 uno de los conciertos y es que es previó al partido de la Selección Mexicana.

Maná (@manaoficial / Instagram )

Por lo que buscan que el concierto gratuito de Maná sea el inicio de una gran celebración en el Mundial 2026.

“Para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la Selección, celebremos el triunfo de la Selección Mexicana” Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

Jesús Pablo Lemus Navarro destacó que es un hecho que ocurrirán los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández, pero todavía falta concretar algunos detalles.

Por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer todos los detalles sobre los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández.

Cabe recordar que Jalisco será uno de los estados anfitriones, por lo que se espera un gran turismo para disfrutar los partidos de futbol.