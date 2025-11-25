Todo está listo para que México y el resto de las selecciones clasificadas conozcan a sus rivales en el Mundial 2026; te damos los detalles del formato, bombo y restricciones en el armado del sorteo en el que se armarán los grupos.
El viernes 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026, cita en la que las selecciones participantes conocerán el camino rumbo a la gran Final, que se jugara el domingo 19 de julio de 2026.
Sorteo Mundial 2026: Formato para el armado de los grupos
La FIFA confirmó el formato del sorteo del Mundial 2026, evento que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington D. C.
Un día después, el sábado 6 de diciembre, se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
A menos de 200 días de la patada inicial del Mundial 2026, se ha confirmado el formato para armar los 12 grupos de 4 equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo.
El formato del sorteo del Mundial 2026 señala que los países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá serán asignados al Bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones.
Las dos selecciones procedentes del torneo clasificatorio, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al Bombo 4.
Sorteo Mundial 2026: Bombos para el armado de los grupos
Así están formados los Bombos para el sorteo del Mundial 2026, y México aparece en el primero como cabeza de serie.
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
El sorteo comenzará con todas las selecciones del Bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.
Sorteo Mundial 2026: Restriciones en el armado de los grupos
En el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes.
De acuerdo con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul).
Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.
Estas son las restricciones en el sorteo del Mundial 2026, en relación a las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA:
- España, la selección líder de la clasificación, y Argentina, la segunda mejor clasificada, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos.
- Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra).
- Si España y Argentina acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.
- Ningún grupo tendrá dos selecciones de la misma confederación, con la excepción de la UEFA, representada por 16 equipos.
- Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.