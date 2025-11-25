Todo está listo para que México y el resto de las selecciones clasificadas conozcan a sus rivales en el Mundial 2026; te damos los detalles del formato, bombo y restricciones en el armado del sorteo en el que se armarán los grupos.

El viernes 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026, cita en la que las selecciones participantes conocerán el camino rumbo a la gran Final, que se jugara el domingo 19 de julio de 2026.

Sorteo Mundial 2026: Formato para el armado de los grupos

La FIFA confirmó el formato del sorteo del Mundial 2026, evento que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington D. C.

Un día después, el sábado 6 de diciembre, se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.

A menos de 200 días de la patada inicial del Mundial 2026, se ha confirmado el formato para armar los 12 grupos de 4 equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo.

El formato del sorteo del Mundial 2026 señala que los países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá serán asignados al Bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones.

Las dos selecciones procedentes del torneo clasificatorio, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al Bombo 4.

Sorteo Mundial 2026: Bombos para el armado de los grupos

Así están formados los Bombos para el sorteo del Mundial 2026, y México aparece en el primero como cabeza de serie.

Bombo 1: Canadá, México , Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todas las selecciones del Bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Sorteo Mundial 2026: Restriciones en el armado de los grupos

En el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes.

De acuerdo con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Estas son las restricciones en el sorteo del Mundial 2026, en relación a las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA: