México conoció el viernes 5 de diciembre a su primer rival por el resultado del sorteo Mundial 2026, partido con que se inaugurará el torneo. Conoce cuál ha sido el peor resultado tricolor en su debut en la máxima justa del futbol.

México encabezará el Grupo A del Mundial 2026, y será la selección encargada de abrir las acciones del torneo vs Sudáfrica.

El primer rival de México en el Mundial 2026 surgió del Bombo 3 del sorteo del torneo de la FIFA, realizado en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

¿Cuál ha sido el peor resultado de México en su primer partido en Mundiales?

Las primeras participaciones de México en los Mundiales marcan los peores resultados en sus primeros partidos de esos torneos, y el más escandaloso fue ante Brasil, en la edición de Suiza 1954.

México fue goleado 0-5 por Brasil el 16 de junio de 1954, en la que es la derrota más dura del Tricolor en sus primeros partidos en Mundiales.

Mundial Suiza 1954

Brasil 5-0 México

En el Mundial de Brasil 1950, México debutó con goleada en contra

Brasil le había asestado a México, cuatro años antes del Mundial de Suiza 1954, la que hasta ese momento era la peor derrota a México en sus primeros partidos en la historia del torneo.

El 24 de junio de 1950, México perdió ante el poderos Brasil, en un resultado normal dado el nivel de ambas escuadras.

Mundial Brasil 1950

Brasil 4-0 México

Amargo debut de México en los Mundiales

México acudió a la primera edición de la Mundial en 1930, partido en el que recibió cuatro goles cortesía de Francia en su primer partido, aunque también anotó su primer tanto en la historia del torneo.

Mundial Uruguay 1930

Francia 4-1 México

El peor Mundial de México inició con dolorosa derrota

La Selección Mexicana sufrió tres derrotas en el Mundial 1978 celebrado en Argentina, camino que inició su trazado con un descalabro ante Túnez, con marcador de 1-3 en su primer partido.

México sumó tres derrotas en el Mundial 1978 sellando la que hasta el momento es la peor participación azteca en el torneo de la FIFA.

Mundial Argentina 1978