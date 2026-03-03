¿El ex gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, fue arrestado por un presunto desfalco millonario? La versión se difundió el 3 de marzo de 2026, pero te contamos lo que pasó.

Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán (Cortesía)

Reportes periodísticos afirmaban que el ex mandatario fue detenido tras más de un año en calidad de prófugo de la justicia, sin embargo, no existía ninguna confirmación oficial.

En medio de la incertidumbre, se emitieron nuevos reportes confirmados en los que se desmintió la información en las que se asegura que el ex gobernador haya sido detenido.

Desmienten versión de arresto de Silvano Aureoles

A más de un año de que fue declarado como prófugo de la justicia, se reportó que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue arrestado por incurrir en un presunto desfalco millonario.

La cadena de noticias Univisión publicó una nota en la que aseguraba que Silvano Aureoles fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por el desvío de más de 3 mil 412 millones de pesos.

Sin embargo, el portal Quadratín, informó minutos después que los reportes sobre el arresto del ex mandatario son falsos, pues afirmó que fuentes federales y estatales rechazaron las versiones.

Lo anterior también fue corroborado por SDPnoticias, pues en el Registro Nacional de Detenciones no hay datos relacionados con el presunto arresto del ex gobernador de Michoacán.

Registro Nacional de Detenciones no arroja resultados sobre Silvano Aureoles (Especial)

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles? Este es el caso de presunto desfalco millonario

En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de Silvano Aureoles y varios ex funcionarios del gobierno de Michoacán, por un caso de presunto desfalco millonario.

Al respecto, la FGR dio a conocer que el ex gobernador y varios de sus colaboradores, concretaron la compra a sobreprecio, de diversos cuarteles de la Guardia Civil en estos municipios:

Huetamo

Apatzingán

Coalcomán

Jiquilpan

Lázaro Cárdenas

Zitácuaro

En específico, la autoridad señala que Silvano Aureoles pagó hasta 5 veces más por los bienes inmuebles, y los recursos que usó, fueron desviados de los presupuestos de salud y educación.

Al respecto, el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que por ejemplo, por un cuartel se pagaron 980 millones de pesos, pero los avalúos indican que en realidad cuesta 180 millones.

Por el caso se han logrado diversas detenciones, como la de José Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, pero hasta el momento Silvano Aureoles sigue libre.