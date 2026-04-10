La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha confirmado ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Luego de que el día de ayer, 9 de abril, la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán apuntara que Silvano Aureoles habría escapado del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ficha roja de Interpol para captura de Silvano Aureoles es confirmada por Sheinbaum

Silvano Aureoles ya tiene ficha roja en la Interpol: Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo, la mandataria Sheinbaum confirmó la búsqueda de Silvano Aureoles para su captura con ficha roja de la Interpol.

“Entiendo que sí había ficha roja… significa que participa Migración, Interpol para que en cualquier lugar del mundo donde esté pueda ser detenido”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como, Sheinbaum refrendo que hasta el momento lo que se sabe del caso de Silvano Aureoles es lo dado a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, por lo se dará conocimiento conforme se tenga información.

“Solamente la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, y los detalles ya los puede dar el Gabinete de Seguridad, pero lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer, como ustedes saben tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Silvano Aureoles habría escapado del país con ayuda del CJNG

La búsqueda de Silvano Aureoles con ficha roja de la Interpol confirmada por Sheinbaum, se da luego de que Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, señaló que el ex gobernador habría escapado del país con ayuda del CJNG.

Pues tras investigaciones, se ha llegado a los indicios de que Silvano Aureoles viajó al norte del país con la ayuda del CJNG, para luego escapar de la república.

A Silvano Aureoles se le busca por su presunta responsabilidad en la masacre del 5 de abril de 2017 en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen con el arresto arbitrario de 38 personas y la muerte de cuatro.