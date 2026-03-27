El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y otra por abuso de autoridad, según determinó un juez de control.

En total, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) suma 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de ese estado por el asesinato de cuatro pobladores de Arantepacua, en Nahuatzen.

Silvano Aureoles obtiene nuevo amparo. (Michelle rojas)

Silvano Aureoles, su exjefe de policía y 14 agentes enfrentan órdenes de aprehensión

De acuerdo con reportes, entre las órdenes de aprehensión hay una en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.

Ambos funcionarios están acusados por los delitos de:

Homicidio calificado

Abuso de autoridad

Tortura

Homicidio extrajudicial

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Asimismo, el juez de Control giró otras 14 órdenes de aprehensión en contra de policías estatales que presuntamente participaron en la masacre de Arantepacua en el 2017.

No obstante, de acuerdo con la coordinadora de medio ambiente y movilidad de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Yunuen Farías Estrada, fueron más de 800 policías quienes dispararon con armas de fuego contra la comunidad.

Por estos hechos, la FGR, a cargo del fiscal Carlos Torres Piña, presentó los elementos de prueba suficientes que permitieron al juez conceder las órdenes de captura en contra de Silvano Aureoles Conejo, Corona Martínez y 14 agentes.