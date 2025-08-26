Una jueza federal dejó sin protección al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y rechazó frenar cualquier orden de aprehensión en su contra.

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, resolvió negar la suspensión definitiva que tenía el ex gobernador Silvano Aureoles contra toda orden de aprehensión, detención, comparecencia y su ejecución en su contra.

Esto luego de que la misma jueza el pasado 15 de agosto le otorgó a Aureoles una suspensión provisional para evitar su captura, aunque con esta nueva orden, la protección previa quedó sin efectos .

De modo que la orden de detención federal sigue vigente y puede ser ejecutada en cualquier momento.

Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, no se presentó a audiencia donde sería imputado

El 20 de agosto pasado, Silvano Aureoles no se presentó a la audiencia en donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlo por un presunto desfalco por alrededor de 3 mil 412 millones de pesos.

A la audiencia tampoco asistió el ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, quien también es implicado en el mismo caso.

Tanto Silvano Aureoles como Juan Bernardo Corona cuentan con órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de:

operaciones con recursos de procedencia ilícita

peculado

asociación delictuosa

administración fraudulenta

¿De qué acusan a Silvano Aureoles?

El ex gobernador Silvano Aureoles es acusado de cometer un presunto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil de Michoacán.

Según la FGR, Silvano Aureoles y sus ex colaboradores en el gobierno de Michoacán habrían causado un daño patrimonial al erario por 3 mil 412 millones de pesos por presuntamente haber comprado a sobreprecio cuarteles de la Guardia Civil para 7 municipios de Michoacán, entre los que se encuentran:

Apatzingán

Coacolmán

Huetamo

Jiquilpan

Lázaro Cárdenas

Uruapan

Zitácuaro

El 7 marzo de 2025, cuatro ex funcionarios de Silvano Aureoles fueron vinculados a proceso al ser imputados por el mismo presunto daño patrimonial al gobierno federal y estatal que cometió el ex gobernador.

Los ex funcionarios de Michoacán vinculados a proceso son: