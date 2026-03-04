En entrevista para Sin Embargo, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña afirmó que Silvano Aureoles estaría ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de que aclaró que el exgobernador Silvano Aureoles aún se encuentra prófugo de la justicia, pues no ha sido capturado como los rumores lo apuntaban.

Silvano Aureoles habría escapado con la ayuda del CJNG

De manera extraoficial, Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán apuntó que Silvano Aureoles habría escapado del país con la ayuda del CJNG.

Ligando a Silvano Aureoles con el CJNG, pues según los indicios de la fiscalía del estado, el ex gobernador de Michoacán tuvo ayuda para salir del país, pues habría viajado en primer lugar hacia el norte de México, para luego huir del territorio.

Ante ello, el fiscal de Michoacán precisó que para localizar a Silvano Aureoles se ha solicitado las alertas a diferentes fronteras para lograr dar con su paradero, pues hasta ahora no ha sido detenido.

Por lo que el fiscal de Michoacán desmintió las noticias que afirmaban que Silvano Aureoles había sido capturado.

Ubicación de Silvano Aureoles es desconocida

Entre otros detalles sobre la búsqueda de Silvano Aureoles, el fiscal de Michoacán dijo que la ubicación del ex gobernador aún es desconocida.

Por lo que Silvano Aureoles podría estar escondido en cualquier parte del mundo, pese a que se ha dicho que el ex gobernador pudo estar en Canadá o inclusive en España.