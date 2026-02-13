La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la extradición de dos exfuncionarios ligados a Silvano Aureoles, se trata de Israel Patrón Reyes y Guillermo Loaiza Gómez.

De acuerdo con la información, estos dos funcionarios estarían ligados al desvío de más de 3 mil millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en Michoacán.

FGR pide extradición de dos exfuncionarios ligados a Silvano Aureoles

La FGR estaría buscando extraditar a dos funcionarios ligados a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán:

Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

Silvano Aureoles y 4 ex funcionarios de Michoacán son imputados por desvío de recursos. (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

Los reportes indican que Israel Patrón Reyes fue ubicado en Estados Unidos, país al que escapó luego de que se dictó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de:

Peculado

Asociación delictuosa

Lavado de dinero

Administración fraudulenta

Por su parte, Guillermo Loaiza Gómez fue localizado en Argentina, por lo que la FGR ya habría solicitado la extradición de ambos excolaboradores de Silvano Aureoles, también prófugo de la justicia.

Cabe mencionar que actualmente hay una alerta de búsqueda de la Interpol para localizar a Silvano Aureoles, quien sería responsable del robo millonario al erario del gobierno de Michoacán.