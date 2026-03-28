La Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles, por el caso de represión ocurrido en 2017 en la comunidad de Arantepacua.

Según confirmó el fiscal Carlos Torres Piña, las órdenes de aprehensión fueron giradas contra Silvano Aureoles, su entonces jefe de policía, Juan Bernardo Corona, así como contra 14 agentes por los delitos de:

Homicidio calificado

Abuso de autoridad

Tortura

Homicidio extrajudicial

Silvano Aureoles enfrenta orden de aprehensión por homicidio calificado (Michelle Rojas)

Giran órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y 15 exfuncionarios por homicidio, tortura y abuso de autoridad

Hasta ahora, la Fiscalía de Michoacán suma 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de ese estado por el asesinato de cuatro pobladores de Arantepacua, en Nahuatzen, en el 2017.

En ese año, la comunidad de Arantepacua fue escenario de uno de los peores actos de represión en la historia reciente del país, cuando cientos de policías agredieron a pobladores indígenas y causaron la muerte de:

Francisco Jiménez Alejandre

Santiago Crisanto Luna

José Carlos Jiménez Crisóstomo

Luis Gustavo Hernández Coherentes

¿Qué pasó en Arantepacua? Fue un 5 de abril cuando la tragedia cimbró al pueblo de Michoacán (Especial)

Según la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese día se registraron cuatro supuestas ejecuciones extrajudiciales, 10 personas torturadas y hubo al menos 38 detenciones arbitrarias .

A nueve años del hecho, un juez de control giró órdenes de aprehensión por tortura, homicidio y abuso de autoridad contra el entonces exsecretario de Seguridad Pública y el aún prófugo Silvano Aureoles.