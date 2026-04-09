Alfredo Ramírez Bedolla acusó que el exmandatario Silvano Aureoles habría huido de México con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la liberación de órdenes de aprehensión en su contra por fraude y homicidio.

“Escapó con la ayuda, esa es una de las líneas, de la delincuencia organizada” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Según el fiscal de Michoacán, Silvano Aureoles habría sido trasladado al extranjero, lo que motivó la solicitud de apoyo federal e Interpol.

Además, enfrenta acusaciones por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad derivadas del enfrentamiento en Arantepacua en 2017, donde murieron cuatro personas.

Fiscal de Michoacán afirma que Silvano Aureoles estaría ligado al CJNG (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Acusan que Silvano Aureoles habría huido de México con ayuda del CJNG

En conferencia de prensa ofrecida el 9 de abril, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó que su predecesor en el cargo, Silvano Aureoles, habría huido de México para evitar ser detenido.

Al respecto, el mandatario sostuvo que se tiene conocimiento de la posibilidad de huida del exgobernador ante la liberación de una primera orden de aprehensión por un fraude al erario de 3 mil 600 millones de pesos.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, refirió que las investigaciones que se desarrollan apuntan a que Silvano Aureoles pudo ser trasladado por el CJNG al norte del país y luego llevado al extranjero.

“Quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco, fue este grupo delincuencial del cartel Jalisco y es quienes le ayudan a trasladarse al norte del país y muy probablemente afuera del país” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán.

Debido a dicha situación, Alfredo Ramírez Bedolla indicó que ya se solicitó el apoyo del gobierno federal, pues se le pidió a la fiscal Ernestina Godoy activar las peticiones de apoyo a la Interpol.

Lo anterior, resaltó, con el fin de que en los países con los que México tiene acuerdos de extradición, mantengan activa la ficha roja para detener al exmandatario estatal.

Liberan segunda orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por homicidio

Por otro lado, Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el pasado 27 de marzo, un juez de control emitió una segunda orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles por el delitos de homicidio.

En torno a ello, el mandatario indicó que en dicho caso, Silvano Aureoles es señalado por el presunto homicidio de 4 personas y la tortura de otras 10 durante un operativo en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Alfredo Ramírez Bedolla (Cortesía)

Al explicar los detalles del caso, señaló que el 5 de abril de 2017 elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo para recuperar diversas unidades, pero se desató un enfrentamiento que dejó 4 muertos, 10 detenidos y 7 policías heridos.

Debido a lo ocurrido, el exgobernador es acusado de los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, por los que se giró la segunda orden de aprehensión.