El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, perdió su amparo para evitar ser detenido ante nuevas órdenes de aprehensión que se emitan en su contra.

Silvano Aureoles podría ser detenido en cualquier momento también por su ausencia en audiencia inicial que tuvo lugar el 20 de agosto, y para la cual estaba obligado a asistir.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Silvano Aureoles del desvío de 3 mil millones de pesos mientras era gobernador de Michoacán, así como asociación delictuosa y peculado.

Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán (Enlace noticias 24 vía X)

Silvano Aureoles pierde amparo para nuevas órdenes de aprehensión en su contra

La jueza novena de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Viridiana Quiroz, falló en contra de Silvano Aureoles y anuló el amparo que promovió para evadir nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con lo señalado por la jueza, el juicio de amparo promovido por Silvano Aureoles el 14 de agosto se sobresee, por lo que de ser detenido, podría recibir prisión preventiva justificada.

El juicio de amparo de Silvano Aureoles fue en contra del juez de distrito en funciones de la CDMX, por los que reclamó actos privativos de la libertad y la orden de captura, que concedió la jueza Jovita Vargas.

Aunque este jueves 16 de octubre se dio a conocer que la jueza Novena de la CDMX, Viridiana Quiroz decidió no continuar con el caso y anular el amparo de Silvano Aureoles.