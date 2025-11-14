Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México va a visitar Tabasco este fin de semana y aclara por qué no se reunirá con el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 14 de noviembre, quién visitará Tabasco por obras y programas sociales destinados para mujeres este fin de semana.

Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre fue el cumpleaños número 72 del ex presidente de México, AMLO, quién fue ampliamente felicitado en redes, así como por la misma mandataria Claudia Sheinbaum.

“Respetamos su decisión”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum al negar reunión con AMLO

Ante la posibilidad de una reunión con AMLO tras el cumpleaños número 72 del ex presidenta, Claudia Sheinbaum negó que esto sucediera en el marco de su visita a Tabasco.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Tabasco y Campeche este fin de semana por la supervisión de obras y programas sociales.

En el caso del estado de Campeche la mandataria dará el banderazo de salida a la obra del Acueducto, así como la presentación del Plan Campeche en Champotón del mismo estado.

Además de el programa de apoyo social de la Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche

Mientras que en su visita a Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará el Festival del Chocolate en Villahermosa.

Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum negó una reunión con AMLO tras el cumpleaños del ex mandatario, y desmintió a los “comentócratas”.

Incluso aseguró que respeta la decisión del ex presidente AMLO de mantenerse fuera de la vida política y pública del país en su quinta en Palenque, Chiapas.

“No, ya dijeron ahí los comentócratas: ´es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador´. No, no vamos a ir a Palenque, si fuéramos a Palenque pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para recordar que pronto saldrá el nuevo libro de AMLO que estaría enfocado en resaltar la riqueza cultural de México.