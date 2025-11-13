El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no olvidó que este jueves 13 de noviembre es el cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues compartió un mensaje para felicitarlo.

Muy a su estilo, el polémico legislador federal de Morena deseó una “larga vida al compañero presidente”, de quien aseveró se trata de un “líder sin igual” y un auténtico “genio de la política”.

Noroña manda mensaje de felicitación a AMLO por su cumpleaños

Este jueves 13 de noviembre, el expresidente AMLO celebró su cumpleaños número 72, por lo que diversas figuras de la vida pública nacional han aprovechado para felicitarlo y expresarle sus mejores deseos.

Tal es el caso del senador de la bancada de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien a través de X compartió un mensaje con el que le extendió una felicitación y le lanzó un gran elogio.

Lo anterior debido a que en su breve publicación, Noroña destacó que el político tabasqueño es recordado como un “líder sin igual”, además de que lo definió como un “genio de la política”.

Noroña felicita a AMLO por su cumpleaños (@fernandeznorona/X)

Sin agregar más a su felicitación, Noroña incluyó en su tuit una serie de fotografías en las que aparece en compañía de AMLO en la Cámara de Diputados y en Palacio Nacional.

AMLO ha recibido más felicitaciones en su cumpleaños

Además de la felicitación que Noroña le extendió y en la que lo llamó “genio de la política”, el ex presidente AMLO ha recibido más mensajes de cariño con motivo de su cumpleaños: