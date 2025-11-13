La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue recordada en la mañanera del pueblo sobre el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este 13 de noviembre.

Fue así que Claudia Sheinbaum decidió brindarle aplausos a AMLO en la mañanera por su cumpleaños, además de compartir una vieja foto a su lado.

Claudia Sheinbaum dedica aplausos a AMLO en la mañanera por su cumpleaños

La presidenta de México decidió brindar un ‘homenaje’ a AMLO, el expresidente de México, en la mañanera del pueblo con una ola de aplausos.

Pese a que Claudia Sheinbaum recordó desde un día anterior el cumpleaños 72 de AMLO, el 13 de noviembre fueron reporteros quienes le acordaron el célebre día.

Fue así que le brindó unas breves palabras dándole su reconocimiento y pidió “un aplauso” a los asistentes a la mañanera del pueblo.

“Le mandamos un cariñoso saludo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Que la pase bien en su cumpleaños, espero que la pase con la familia. De aquí hasta Palenque nuestro reconocimiento siempre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum comparte foto con AMLO por su cumpleños

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó aplausos a AMLO por su cumpleaños y le dedicó un x con una vieja foto de ambos juntos.

Con una fotografía en blanco y negro donde se ven aparentemente Clauda Sheinbaum y AMLO más jóvenes, es que la presidenta felicitó a su antecesor.

La dirigente mandó su felicitación hasta Palenque, Chiapas, donde actualmente vive AMLO y a quien expuso que fue él quien inició la Cuarta Transformación “en beneficio del pueblo”.