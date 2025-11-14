Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció este jueves 13 de noviembre; te mostramos el video del regreso del expresidente de México en el día de su cumpleaños.

De acuerdo con la información, AMLO, quien vive en su finca de nombre La Chingada desde que dejó la presidencia y la vida pública, está festejando su cumpleaños 72.

AMLO volvió a la luz púbica (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

El video del regreso de AMLO; el expresidente reaparece en su cumpleaños

AMLO está festejando hoy su cumpleaños número 72, por lo que salió de su finca en el estado de Chiapas para trasladarse a la celebración y su regreso quedó capturado en video.

El video muestra a AMLO a bordo de una camioneta color blanco saliendo de su finca en Palenque y un tumulto de gente lo aborda para felicitarlo y otros cuantos le entregan documentos.

Al salir de Palenque, AMLO bajó la ventana del copiloto para poder saludar a las personas que asistieron para felicitarlo en su cumpleaños y muchos aprovecharon para tomarse fotos.

La cantidad de personas fue tanta que, la camioneta en la que viajaba el expresidente, no podía avanzar rápido, pues la gente quería saludar a AMLO y le impedía el paso.

Asimismo, en el video se escucha un mariachi de fondo tocando lo que parecen ser “Las Mañanitas” y la gente lo felicita y le muestra su cariño; “¡Cuídate mucho! ¡Dios te bendiga!”, le dicen.