La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la balacera en Lázaro Cárdenas, donde un menor de edad asesinó a dos maestras dentro de un colegio. La mandataria señaló que esperan que el caso sea un “hecho aislado”.

Durante su conferencia matutina, la presidenta calificó el ataque como un hecho “muy doloroso” y lamentó la muerte de las docentes a manos del estudiante, quien presuntamente habría planeado el ataque.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, uno es la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando y pues toda la situación tiene que mantenerse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que este sea un hecho aislado que no se repita” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria añadió que el caso debe atenderse de manera integral, más allá de la sanción penal contra el responsable.

Gobierno de Sheinbaum impulsará programa de salud mental en escuelas

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera del miércoles 25 de marzo, Sheinbaum adelantó que su gobierno trabaja en un programa de salud mental dirigido a estudiantes, docentes de nivel básico y medio superior, así como a sus familias.

La presidenta explicó que este programa incluirá capacitación para docentes, la contratación de personal especializado y la elaboración de guías para maestros, estudiantes y padres de familia.

El proyecto ya se aplica de forma piloto en algunos planteles de tercero de secundaria y posteriormente se ampliará a nivel nacional.

“Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y lo vamos a hacer general también en la educación media superior” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por el momento se desconoce si cuándo es que podría implementarse este programa de salud mental en las escuelas de nivel básico y medio superior.

Sheinbaum pide revisar si hay relación de balacera en Lázaro Cárdenas con ataque en CCH Sur

La presidenta también recordó el caso del ataque ocurrido en el CCH Sur, donde un estudiante asesinó a otro alumno y dejó herido a un trabajador de limpieza.

Sheinbaum pidió analizar si existen similitudes entre ambos casos, particularmente en el contexto social y psicológico que enfrentan los jóvenes involucrados.

“Hay que ver si existen similitudes o no en estos casos relacionados con la situación social y psicológica que enfrentan estos jóvenes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria reiteró que su gobierno trabaja en un programa integral enfocado en comunicación, atención psicológica y salud mental para estudiantes y sus familias.