SEP se pronuncia tras balacera en Lázaro Cárdenas que dejó dos maestras muertas

Un adolescente armado asesinó a balazos a dos maestras de un colegio particular en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras estos hechos de violencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunció y expresó sus condolencias por el crimen.

La agresión ocurrió al interior del Colegio Antón Makarenko el pasado 24 de marzo, cuando un menor de edad, alumno de la institución, ingresó con un arma larga y desató una balacera en el plantel.

Como resultado del ataque murieron las profesoras identificadas como:

María del Rosario

Tatiana Bedolla

Luego de los hechos, autoridades locales lograron la detención del menor de edad, quien es señalado como presunto responsable del ataque.

Por su parte, el Colegio Antón Makarenko emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte de las docentes, al calificar el hecho como “una pérdida irreparable y un vacío inmenso” para la comunidad escolar.

SEP lamenta muerte de dos maestras tras balacera en colegio privado de Michoacán

A través de un comunicado oficial, la SEP expresó su pesar por el asesinato de las dos maestras ocurrido durante la balacera en el Colegio Antón Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La dependencia federal manifestó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y con toda la comunidad educativa afectada por este hecho de violencia.

Asimismo, reiteró su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia en todo el país.

La SEP señaló que se mantienen acciones y estrategias preventivas, así como programas de formación socioemocional, con el objetivo de que las escuelas se mantengan como espacios de paz para estudiantes y docentes.

SEP llama a fortalecer la comunidad escolar tras ataque en Lázaro Cárdenas

En el mismo pronunciamiento, la Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a estudiantes, maestros, directivos, trabajadores de la educación y padres de familia a sumar esfuerzos para fortalecer a las comunidades escolares.

La dependencia subrayó que las escuelas deben ser siempre espacios seguros para aprender, convivir y construir un mejor futuro para niñas, niños y jóvenes.