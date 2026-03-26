El caso de Osmar “N”, adolescente de 15 años acusado de feminicidio tras el tiroteo en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha generado debate por la pena máxima que podría recibir.

De acuerdo con el Fiscal estatal, Carlos Torres Piña, la ley para adolescentes establece que jóvenes de entre 14 y 15 años solo pueden ser sancionados con hasta tres años de internamiento, incluso en delitos graves.

El menor de edad enfrenta cargos por feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Fiscal de Michoacán confirma pena máxima para Osmar “N”

De acuerdo con las declaraciones del Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, de acuerdo a la ley para adolescentes, los jóvenes de entre 14 y 15 años pueden recibir una pena máxima de hasta 3 años, aun tratándose de delitos graves por los que ha sido acusado.

El asesinato de las dos maestras en Michoacán ocurrió el pasado 25 de marzo, en donde se reveló que previamente Osmar había publicado un un video en sus redes sociales armado horas antes del ataque.

Tras su captura, se reveló que el arma que portaba y que usó para matar a las dos maestras del colegio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es de uso exclusivo del Ejército, y la cual se presume fue sustraída de su hogar, según la Fiscalía estatal.

Es por eso que el caso de Osmar “N” de 15 años de edad está siendo investigado como: