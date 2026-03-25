El menor de 15 años de edad, acusado de ser el responsable de la balacera en la comunidad de Lázaro Cárdenas de Michoacán, podría recibir una condena de hasta 7 años en custodia.

Dado que el presunto responsable es un menor de edad, la ley no aplica de la misma manera que con los adultos, por lo que el acusado no iría a prisión sino a un centro de internamiento.

Sentencia máxima del acusado de balacera en Lázaro Cárdenas no sería superior a 7 años en custodia

Tras la balacera en Lázaro Cárdenas que dejó a dos maestras muertas, autoridades informaron que los restos ya fueron entregados a las familias, quienes piden justicia por el crimen.

SEP se pronuncia tras balacera en Lázaro Cárdenas que dejó dos maestras muertas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Dado que el acusado de la balacera es un menor de edad, el caso se ha polarizado, pues las familias exigen todo el peso de la ley, pero existen reservas por tratarse de un adolescente.

Mientras que un adulto podría enfrentar hasta 60 años en prisión por el doble homicidio, el acusado recibiría hasta 7 años de custodia si se presentan agravantes; en caso de que no, serían menos.

Al tratarse de un menor de edad, el acusado rendirá su declaración en compañía de su abogado, familiares y defensores de derechos humanos; el proceso en su contra aún está por determinarse.

Qué dice la ley sobre condenas a adolescentes por homicidio

La actual Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que, para adolescentes de 14 a 18 años de edad y en caso de homicidio, se imponen de 3 a 5 años de internamiento.

Sin embargo, si se consideran agravantes, como es en el caso de la balacera en Lázaro Cárdenas, se podrá alcanzar una pena de hasta 7 años, pero no más. Los agravantes podrían ser:

Homicidio múltiple

Uso de armas de fuego

Premeditación

Riesgo a terceros