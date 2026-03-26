Las maestras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero fueron despedidas y sepultadas en Michoacán tras el tiroteo ocurrido en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas.

El ataque, perpetrado por un alumno de 15 años de edad armado con un fusil AR-15, conmocionó a la comunidad educativa y reveló vínculos del menor de edad con la subcultura incel.

Tatiana fue sepultada en el panteón Misión de Paz, mientras que los restos de María del Rosario fueron trasladados a Arteaga, su municipio de origen.

Las maestras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero son sepultadas tras el tiroteo en Lázaro Cárdenas, Michoacán

El pasado 25 de marzo se dio a conocer un tiroteo en una escuela de Lázaro Cárdenas, Michoacán en donde hubo dos víctimas: las maestras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero.

El perpetrador fue Osmar “N” de 15 años de edad, quien ocultó el arma, un fusil AR-15 en una funda de guitarra de su padrastro, un oficial de la Marina.

Se sabe que el menor publicó imágenes en redes sociales horas antes, vinculándose a la subcultura incel y expresando odio hacia feministas, lo que motivó el ataque selectivo en la entrada de la escuela y que terminó con la vida de las maestras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero.

Se sabe que la maestra Tatiana fue sepultada en el panteón Misión de Paz mientras que los restos de la profesora María del Rosario, serán llevados al municipio de Arteaga, donde era originaria.

El incidente fue el primero de su tipo en Michoacán en varias décadas, coincidiendo con un estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 2023, quien reportó un aumento del 15% en incidentes violentos escolares.