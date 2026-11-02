Claudia Sheinbaum cerró octubre de 2026 con un nivel de aprobación cercano al 70%, manteniendo una tendencia de estabilidad en el respaldo ciudadano a su gobierno.

No obstante, la encuesta de MetricsMx medición refleja una creciente exigencia social en temas de rendición de cuentas y fortalecimiento institucional por los presuntos conflictos de interés cometidos por Guadalupe Taddei.

Además, la encuesta muestra una percepción favorable hacia un mayor acercamiento entre México y Brasil, en un contexto donde la política exterior y la confianza en las instituciones continúan siendo temas relevantes para la opinión pública.

Claudia Sheinbaum registra 68.8% de aprobación; encuesta mide confianza en el INE y relación de México con Brasil. (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum registra 68.8% de aprobación

En el cierre del mes de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum registra un nivel de aprobación del 68.8% a su gestión gubernamental.

En el levantamiento correspondiente al 14 de octubre de 2026, la presidenta de México registró una aceptación del 69.1%, compuesta por un 57.7% que aprobó “mucho” su labor y un 11.4% que la aprobó “algo”, ante un 19.6% de desaprobación total.

Posteriormente, en la medición del 21 de octubre de 2026, el respaldo ciudadano repuntó a un 69.7%, sostenido por un 59.5% de aprobación firme y un 10.2% moderada, con una desaprobación del 19.9%.

Finalmente, en la encuesta del 28 de octubre de 2026, la aprobación de Claudia Sheinbaum se situó en 68.8%, impulsada por un 56.4% que aprueba “mucho” y un 12.4% que aprueba “algo”, mientras que la desaprobación total cerró en 20.4%, un 7.5% en posición neutral y un 3.3% en la opción de “no sé”.

Claudia Sheinbaum registra 68.8% de aprobación al cierre del mes de octubre (SDPnoticias)

Renuncia de Taddei es insuficiente para subsanar credibilidad del INE

A la par del respaldo hacia la presidenta de México, los resultados de la encuesta de MetricsMx revelan un importante nivel de exigencia por parte de la ciudadanía en torno al INE.

El 58.4% de los encuestados considera que la renuncia de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral es insuficiente para recuperar la confianza en el organismo y señala que hacen falta más acciones.

La encuesta de MetricsMx revela exigencias para asegurar la confianza en el INE. (SDPnoticias)

En contraposición, únicamente el 29.0% opina que la renuncia de Guadalupe Taddei basta para restablecer la credibilidad en el INE, mientras que un 12.6% no fijó una postura al respecto.

Cabe recordar que el 25 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei presentó su renuncia en medio de una creciente presión política, mediática y administrativa derivada de investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Acercamiento entre México y Brasil registra percepción favorable

En el plano de las relaciones internacionales, la encuesta de MetricsMx evaluó la apreciación social sobre la cercanía entre México y Brasil tras la victoria electoral de la izquierda encabezada por Luiz Inácio Lula da Silva.

Un 61.4% de la población estima que una relación más estrecha entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Brasil beneficiaría a México, integrado por un 47.1% que cree que favorecería “mucho” y un 14.3% “algo”.

La encuesta muestra una percepción favorable hacia un mayor acercamiento entre México y Brasil (SDPnoticias)

En contraste, un 30.2% de los ciudadanos considera que dicho acercamiento aportaría “poco” o “nada” a la nación, desglosado en un 8.8% que opina “poco” y un 21.4% “nada”, en tanto que un 8.4% no supo responder.