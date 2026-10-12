Claudia Sheinbaum mantiene niveles de aprobación cercanos al 70%, pero la más reciente encuesta de MetricsMx revela una marcada diferencia entre la percepción ciudadana sobre su gobierno y la opinión respecto a los diputados de Morena.

Mientras la presidenta de México conserva un sólido respaldo popular, la mayoría de los encuestados rechaza la posibilidad de que diputados de Morena busquen la reelección para un nuevo periodo legislativo en las elecciones 2027.

La encuesta de MetricsMx también revela opiniones divididas sobre el interés que despierta “Pueblo”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Encuesta muestra alta aprobación para Claudia Sheinbaum, rechazo a la reelección legislativa de Morena e interés dividido por Pueblo. (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum mantiene 69.4% de aprobación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un respaldo popular sólido que roza el 70% al inicio de octubre de 2026, colocándose en un nivel de 69.4% de aprobación.

A lo largo de las últimas semanas, la aprobación de la gestión de Claudia Sheinbaum ha mostrado una notable estabilidad alrededor del umbral del 70%.

En el levantamiento realizado el 23 de septiembre de 2026, la presidenta de México registró un 70.5% de aprobación total, sostenida principalmente por un 58.5% de la ciudadanía que afirmó aprobar “mucho” su desempeño y un 12.0% que la aprobó “algo”, frente a un 17.5% de desaprobación.

Una semana después, el 30 de septiembre, el nivel de aceptación se mantuvo prácticamente idéntico con un 70.4%, donde el apoyo firme (“aprueba mucho”) se ubicó en 59.3% y la desaprobación en 18.9%.

Para la medición más reciente del 7 de octubre, la aprobación ajustó ligeramente a 69.4%, con un 58.0% de aprobación sólida y un 20.4% de desaprobación.

Aprobación de Sheinbaum llega a 69.4% (SDPnoticias)

6 de cada 10 rechazan la reelección de diputados de Morena

El contrapunto más severo registrado por la encuesta de MetricsMx se encuentra en la Cámara de Diputados, cuyo trabajo legislativo será sometido al voto popular en las elecciones 2027.

El voto de confianza para la presidenta de México contrasta fuertemente con la postura del electorado respecto a sus legisladores en el Congreso, ya que un abrumador 63.1% de los mexicanos -es decir, seis de cada diez ciudadanos-, rechaza rotundamente que los diputados del partido Morena busquen reelegirse por tres años más.

Ante la posibilidad de que los diputados de la bancada de Morena aspiren a una reelección consecutiva por un periodo adicional de tres años, únicamente un 28.1% de la población se manifestó a favor de la medida, mientras que el 63.1% expresó su negativa y un 8.8% declaró no saber al respecto.

Seis de cada diez rechazan la reelección de diputados de Morena (SDPnoticias)

Divide interés por nuevo libro de AMLO

En el mismo contexto político, la encuesta de MetricsMx de inicios de octubre indagó sobre el interés ciudadano en torno al libro más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, titulado “Pueblo”.

Un 42.6% de los mexicanos afirmó haberlo leído o planea hacerlo, en contraste con un 45.1% que descartó su lectura y un 12.3% que no fijó postura.

Opiniones divididas sobre el interés que despierta “Pueblo”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 7 de octubre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 24 de septiembre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 24 de septiembre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.