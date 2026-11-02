Citlalli Hernández pidió a la militancia de Morena no permitir que los rumores determinen sus relaciones internas y advirtió sobre intereses que buscan debilitar al movimiento.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, llamó a mantener la unidad y procesar desacuerdos mediante el debate, sin atender versiones externas.

La dirigente señaló que pueden existir críticas y diferencias entre compañeros, pero consideró que el movimiento no debe quedar al servicio de quienes buscan verlo derrotado.

Quiero hacerle un llamado a la militancia de nuestro movimiento @PartidoMorenaMx a no dejar que los rumores decidan cómo nos relacionamos entre compañeros y compañeras. Podemos tener desacuerdos, debatir, señalar. Lo que no podemos hacer es poner a nuestro movimiento al servicio de quienes quieren verlo derrotado. — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 1, 2026

¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre los rumores dentro de Morena?

El mensaje de Hernández busca contener las tensiones internas de Morena y reforzar la unidad entre sus integrantes ante versiones que han generado diferencias dentro del partido.

En su publicación, pidió a la militancia a no dejar que los rumores decidan cómo se relacionan entre compañeros y compañeras, aunque reconoció la posibilidad de desacuerdos.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Hernández sostuvo que debatir y señalar diferencias forma parte de la vida interna, pero llamó a evitar acciones que terminen beneficiando a quienes buscan debilitar al movimiento.

El llamado ocurre mientras Morena prepara definiciones rumbo a 2027, proceso en el que la dirigente ha advertido que no habrá candidaturas regaladas para ningún perfil.

También señaló que los acuerdos con partidos aliados como el PT y el PVEM no serán automáticos, pues los perfiles deberán definirse mediante encuestas y procesos internos.

En su mensaje político, Hernández también cuestionó posturas recientes de partidos opositores como el PRI y el PAN, al contrastarlas con la estrategia de Morena.

La dirigente defendió que la fuerza del partido se encuentra en el trabajo territorial y en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.