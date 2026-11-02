Citlalli Hernández pidió a la militancia de Morena no permitir que los rumores determinen sus relaciones internas y advirtió sobre intereses que buscan debilitar al movimiento.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, llamó a mantener la unidad y procesar desacuerdos mediante el debate, sin atender versiones externas.

La dirigente señaló que pueden existir críticas y diferencias entre compañeros, pero consideró que el movimiento no debe quedar al servicio de quienes buscan verlo derrotado.

¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre los rumores dentro de Morena?

El mensaje de Hernández busca contener las tensiones internas de Morena y reforzar la unidad entre sus integrantes ante versiones que han generado diferencias dentro del partido.

En su publicación, pidió a la militancia a no dejar que los rumores decidan cómo se relacionan entre compañeros y compañeras, aunque reconoció la posibilidad de desacuerdos.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Hernández sostuvo que debatir y señalar diferencias forma parte de la vida interna, pero llamó a evitar acciones que terminen beneficiando a quienes buscan debilitar al movimiento.

El llamado ocurre mientras Morena prepara definiciones rumbo a 2027, proceso en el que la dirigente ha advertido que no habrá candidaturas regaladas para ningún perfil.

También señaló que los acuerdos con partidos aliados como el PT y el PVEM no serán automáticos, pues los perfiles deberán definirse mediante encuestas y procesos internos.

En su mensaje político, Hernández también cuestionó posturas recientes de partidos opositores como el PRI y el PAN, al contrastarlas con la estrategia de Morena.

La dirigente defendió que la fuerza del partido se encuentra en el trabajo territorial y en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.