Citlalli Hernández pidió a la militancia de Morena no permitir que los rumores determinen sus relaciones internas y advirtió sobre intereses que buscan debilitar al movimiento.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, llamó a mantener la unidad y procesar desacuerdos mediante el debate, sin atender versiones externas.
La dirigente señaló que pueden existir críticas y diferencias entre compañeros, pero consideró que el movimiento no debe quedar al servicio de quienes buscan verlo derrotado.
Quiero hacerle un llamado a la militancia de nuestro movimiento @PartidoMorenaMx a no dejar que los rumores decidan cómo nos relacionamos entre compañeros y compañeras. Podemos tener desacuerdos, debatir, señalar. Lo que no podemos hacer es poner a nuestro movimiento al servicio de quienes quieren verlo derrotado.— Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 1, 2026
¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre los rumores dentro de Morena?
El mensaje de Hernández busca contener las tensiones internas de Morena y reforzar la unidad entre sus integrantes ante versiones que han generado diferencias dentro del partido.
En su publicación, pidió a la militancia a no dejar que los rumores decidan cómo se relacionan entre compañeros y compañeras, aunque reconoció la posibilidad de desacuerdos.
Hernández sostuvo que debatir y señalar diferencias forma parte de la vida interna, pero llamó a evitar acciones que terminen beneficiando a quienes buscan debilitar al movimiento.
El llamado ocurre mientras Morena prepara definiciones rumbo a 2027, proceso en el que la dirigente ha advertido que no habrá candidaturas regaladas para ningún perfil.
También señaló que los acuerdos con partidos aliados como el PT y el PVEM no serán automáticos, pues los perfiles deberán definirse mediante encuestas y procesos internos.
En su mensaje político, Hernández también cuestionó posturas recientes de partidos opositores como el PRI y el PAN, al contrastarlas con la estrategia de Morena.
La dirigente defendió que la fuerza del partido se encuentra en el trabajo territorial y en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.