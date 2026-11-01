América vs Atlante se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 6-1 en la Cancha Centenario de Coapa. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
América 6-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>América 6-1 Atlante.
América vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Atlante, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Karen Luna, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio y Gabriela García
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Priscila da Silva
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Ana Lorena Torres, Selene Varela, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Carol López, Coni Herrera y Karen Becerril
- Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez
América vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
América vs Atlante se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 16:45 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: América vs Atlante
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 16:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Cancha Centenario de Coapa
- Transmisión: ViX y Youtube