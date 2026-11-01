América vs Atlante se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 6-1 en la Cancha Centenario de Coapa. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

América 6-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>América 6-1 Atlante.

América vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Atlante, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karen Luna, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez

Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio y Gabriela García

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Priscila da Silva

Atlante

Portera: Riley Meléndez

Defensas: Ana Lorena Torres, Selene Varela, Ofelia Chávez y Jessica Pérez

Mediocampistas: Nailea Vidrio, Carol López, Coni Herrera y Karen Becerril

Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

América vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

América vs Atlante se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 16:45 horas, por ViX y Youtube.