Cosmocolor pide a la ASF investigar contrato de credenciales del INE

La empresa Cosmocolor S.A. de C.V. solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el contrato para la producción de credenciales para votar que obtuvo del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, Cosmocolor negó las versiones periodísticas que señalan la intervención de terceras personas para operar a nombre de la compañía durante las contrataciones con el INE.

La empresa aseguró que todas las licitaciones que ha obtenido mediante concurso se han realizado conforme a la legalidad y bajo estándares de ética.

“Respecto de las versiones sobre la intervención de terceros, Cosmocolor niega categóricamente que alguna persona ajena a la empresa haya operado la obtención del contrato. La compañía siempre participa de manera legal en las licitaciones en las que concursa, bajo los más altos estándares de ética, como se desprende del propio procedimiento de licitación” Cosmocolor

Cabe recordar que versiones periodísticas señalan que José Hernández Casillas habría obtenido, a nombre de Cosmocolor, un contrato por más de mil millones de pesos.

También se han difundido señalamientos sobre presuntas irregularidades y condiciones a modo en el concurso en el que participó la empresa.

Cosmocolor aclara cómo fue su reunión con el INE tras obtener el contrato de credenciales para votar

En el mismo comunicado, Cosmocolor explicó que la reunión entre Fernando Marón, vicepresidente de Operaciones Globales de la compañía, y representantes del INE ocurrió después de que el consorcio recibió el fallo de la licitación pública internacional LP-INE-033/2025.

La empresa sostuvo que obtuvo el contrato porque el consorcio acreditó su capacidad de producción y personalización mediante contratos celebrados en México y en el extranjero, relacionados con la expedición de documentos de identidad.

También destacó que cuenta con certificaciones internacionales.

Asimismo, Cosmocolor aseguró que, después de ganar el concurso, fue convocada a una reunión para conocer a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a su equipo, con quienes afirmó que no tenía trato previo.

La compañía también señaló que la entonces consejera presidenta no asistió a dicho encuentro.

Cosmocolor pide a la ASF investigar la licitación del INE y ofrece entregar documentos

Por otra parte, Cosmocolor informó que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación investigar el procedimiento de licitación, con el propósito de esclarecer los señalamientos difundidos sobre la manera en que obtuvo el contrato.

La empresa aseguró que pondrá a disposición de la ASF y de cualquier otra autoridad toda la documentación relacionada con el procedimiento.

Entre los documentos que ofreció entregar se encuentran las propuestas, las evaluaciones y las condiciones bajo las cuales se realizó la adjudicación del contrato.

Cosmocolor pide a la ASF investigar contrato de credenciales del INE (Cosmocolor )