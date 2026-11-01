Un juzgado federal otorgó una suspensión definitiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, la cual frena de forma provisional la vinculación a proceso en su contra por presuntos delitos federales.

El político panista enfrenta investigaciones impulsadas por las autoridades de procuración de justicia por la presunta comisión de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos —conocido popularmente como huachicol fiscal—, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Juzgado concede amparo al exgobernador de Baja California

La suspensión para Ernesto Ruffo fue concedida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México dentro del juicio de amparo 1085/2026, de acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial.

Sin embargo, dicha resolución no concluye ni cancela el expediente penal iniciado contra el exmandatario estatal, sino que paraliza los efectos del auto de vinculación a proceso emitido previamente por un juez de control mientras se resuelve el juicio de amparo en su totalidad.

Ernesto Ruffo obtiene suspensión definitiva (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Con este fallo judicial, la defensa legal de Ernesto Ruffo Appel obtiene un recurso clave para frenar el avance inmediato del proceso penal sin que el juez pueda emitir una apertura a juicio oral por los cargos imputados.

Fuentes del Poder Judicial señalan que la medida cautelar mantendrá las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto el órgano jurisdiccional analiza a fondo si existieron violaciones a las garantías individuales del imputado durante la formulación de la imputación.

FGR mantiene imputación mientras el exmandatario sigue en prisión domiciliaria

En tanto, las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ruffo Appel por la importación ilegal de gasolina y diésel que habría generado un presunto daño patrimonial de cuatro mil millones de pesos, se mantienen.

A pesar de la medida cautelar que mantiene el expediente en su estado actual, el exgobernador panista continúa enfrentando el proceso penal bajo prisión preventiva en la modalidad de resguardo domiciliario en Ensenada, custodiado por la Guardia Nacional debido a su edad y estado de salud.