A tres meses de que iniciaran los rumores del fin de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, confirmaron que están separados aunque “hay mucho amor” entre ellos, aseguraron.

En un video donde mayormente José Eduardo Derbez habló, la expareja compartió que ya había tomado la decisión de separarse, sin embargo, hasta este momento se sintieron preparados para anunciarlo públicamente.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay le ponen fin a su relación

Desde finales de julio de 2026, comenzaron los rumores de una posible ruptura entre José Eduardo Derbez de 34 años de edad y Paola Dalay, con quien tenía al menos 7 años de relación y una hija de nombre Tessa de 2 años y medio de edad.

Sin embargo, en ocasiones Paola Dalay se mostró hermética ante los cuestionamientos, asegurando que cuando volviera José Eduardo Derbez de trabajar, compartirían que sucedía con ellos.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman el fin de su relación. (Agencia México)

Pero ante ante estas declaraciones, la ahora expareja sacó una colaboración en el podcast Mixologando de José Eduardo Derbez donde si bien no hablaron de los rumores sobre su relación, se notó la complicidad que tenían.

Ahora, este 1 de noviembre de 2026, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron el fin de su relación, admitiendo que era una decisión tomada, pero que hasta este momento no se sintieron preparados para darlo a conocer públicamente.

La expareja aclaró a sus fans que seguirían viéndolos juntos y que tras el tiempo que pasaron juntos y por su hija Tessa, existía “mucho amor y mucho respeto” entre ambos.

“Tomamos la decisión de separarnos, sobre todo con mucho amor y mucho respeto, por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de muchos años” José Eduardo Derbez, actor.

Cabe destacar que, una vez publicado el video, la expareja decidió cerrar los comentarios.