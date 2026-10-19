Claudia Sheinbaum mantiene un sólido nivel de respaldo ciudadano al alcanzar una aprobación de 69.1% durante la primera quincena de octubre de 2026, de acuerdo con una encuesta de MetricsMx.

La encuesta de MetricsMx refleja una estabilidad en la percepción pública sobre su gestión, además de mostrar un amplio apoyo a iniciativas relacionadas con la protección de infancias en plataformas digitales.

Asimismo, la encuesta de MetricsMx revela una opinión favorable respecto a una eventual participación de la presidenta de México en la próxima Cumbre Iberoamericana 2026, donde podría sostener encuentros con líderes internacionales.

La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene estable durante octubre; ciudadanos respaldan medidas digitales y agenda internacional. (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum registra 69.1% de aprobación en la primera quincena de octubre

En la primera quincena de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo registra un nivel de aprobación del 69.1% entre la ciudadanía.

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado un comportamiento sumamente estable a lo largo de las tres últimas semanas.

En la medición correspondiente al 30 de septiembre de 2026, la presidenta de México registró un 70.4% de aprobación total, respaldada por un 59.3% que afirmó aprobar “mucho” su labor y un 11.1% que la aprobó “algo”, frente a un 18.9% de desaprobación.

Posterior al cierre de mes, en el levantamiento del 7 de octubre de 2026, la aceptación se situó en un 69.4%, con un 58.0% que aprobó “mucho” y un 11.4% que aprobó “algo”, al tiempo que la desaprobación fue del 20.4%.

Finalmente, en la encuesta del 14 de octubre de 2026, el respaldo total se ubicó en 69.1%, con un 57.7% de aprobación firme (“aprueba mucho”), un 11.4% de aprobación moderada (“aprueba algo”), un 19.6% de desaprobación, un 7.9% en posición neutral (“ni aprueba, ni desaprueba”) y un 3.4% en la opción “no sé”.

La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene estable durante octubre (SDPnoticias)

Amplio respaldo a la regulación de redes sociales en favor de la infancia

A la par de esta aprobación de la presidenta de México, la encuesta de MetricsMx muestra un contundente respaldo ciudadano hacia la regulación del entorno digital, destacando que el 78.9% de los encuestados está de acuerdo con que el Gobierno de México exija a las plataformas digitales la implementación de medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y del acoso.

En este rubro, la aprobación se divide en un 67.7% que se declaró “muy de acuerdo” y un 11.2% “algo de acuerdo”, mientras que únicamente el 15.7% expresó su desacuerdo y un 5.4% no supo responder.

Casi 8 de cada 10 apoyan medidas para proteger a las infancias en internet (SDPnoticias)

Sheinbaum debe asistir a la Cumbre Iberoamericana 2026, opina un 67%

En el ámbito internacional, la encuesta del 14 de octubre evaluó la opinión de los mexicanos respecto a la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros multilaterales.

Un 67.0% de los ciudadanos considera que Claudia Sheinbaum debe asistir a la Cumbre Iberoamericana 2026 que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid y reunirse con el rey de España, Felipe VI, desagregado en un 49.8% que afirma que “definitivamente sí” debe acudir y un 17.2% que lo ve “adecuado”.

Por otro lado, un 12.2% opinó que no debe asistir (5.8% “de ninguna manera” y 6.4% “sería inadecuado”), un 17.1% manifestó que le es indistinto o da igual, y un 3.7% declaró no saber.

Opinión favorable respecto a una eventual participación de Claudia Sheinbaum en la Cumbre Iberoamericana 2026 (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 14 de octubre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 1 de octubre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 1 de octubre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.