Autoridades de España confirman a un mexicano entre los muertos del accidente de trenes en Toledo; identificaron a 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el incidente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha compartió un comunicado para confirmar que se han identificado 66 de las 69 personas que murieron en el accidente de trenes en Toledo.

España confirma a un mexicano muerto en el accidente de trenes en Toledo

El comunicado detalla que 54 de las víctimas eran españolas, 12 eran ciudadanos extranjeros:

1 de nacionalidad mexicana

1 de nacionalidad argentina

1 de nacionalidad canadiense

1 de nacionalidad checa

4 de nacionalidad estadounidense

1 de nacionalidad francesa

1 de nacionalidad japonesa

1 de nacionalidad portuguesa

1 de nacionalidad tunecina

Investigan una orden errónea como posible causa del choque de trenes en España (JAVIER SORIANO / AFP)

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la identificación de doce personas mexicanas que vivieron el accidente de trenes en Toledo, de las cuales once presentaron lesiones leves.

Además, 47 de las personas muertas en el accidente de tren ya se encuentran con sus familiares; por el momento hay 3 personas desaparecidas, una de nacionalidad japonesa y 2 de nacionalidad australiana.

“Se espera que en las próximas horas se pueda identificar al resto de personas fallecidas, 3 de las que serían de nacionalidad extranjera”, detalló el comunicado de las autoridades españolas.