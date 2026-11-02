La Fiscalía General de la República (FGR) informó que es falsa la afirmación sobre que su titular, Ernestina Godoy, se reunió con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, en un restaurante de Val’Quirico, sitio turístico ubicado en los límites de Puebla y Tlaxcala.

La FGR exigió “consultar información oficial antes de publicar datos”, ante un video difundido en redes sociales en el que aparecen Ernestina Godoy y otras personas, una de ellas de pelo largo y negro.

Mario Di Costanzo, economista y exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló el video en el que cuestionó los motivos del supuesto encuentro.

Ariadna Montiel niega encuentro con Ernestina Godoy

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, dijo que se trata de una calumnia pues en realidad no era ella la persona de pelo largo con la que habría sido confundida.

Mario Di Constanzo puso en duda la independencia de la FGR de Ernestina Godoy y recordó una investigación en la que se señalan irregularidades en contratos otorgados por la Secretaría del Bienestar.

Cuestionan respuesta de la FGR; piden investigar de Rocha Moya a Taddei

Mario Di Costanzo se quejó del tono de la FGR y dijo que en lugar de exigir a los ciudadanos, debería esclarecer el tema de huachicol fiscal, feminicidios e investigar a personajes como:

El economista dijo que es patética la posición que toma la FGR por el supuesto video del encuentro.