La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia mañanera del 26 de octubre de 2026 con una señal que celebró la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

“Estamos felices. Muy contentos con el triunfo de Lula en Brasil. Muchas muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que “estamos felices” con el resultado en Brasil, mientras realizó la señal que identificó al presidente electo, formando la letra “L” con el pulgar y el índice.

Esto luego de que Brasil declarara como presidente electo a Luiz Inácio Lula da Silva tras ganar, por casi cuatro puntos porcentuales, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Sheinbaum celebra triunfo de Lula en Brasil (Especial)

Sheinbaum celebra triunfo de Lula da Silva en Brasil: “es una bocanada de aire fresco”

Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta de Brasil, que calificó como “una bocanada de aire fresco” en medio del triunfo de la derecha en países de América Latina.

“Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aseguró que “el pueblo de Brasil dio una lección al mundo” con las elecciones al demostrar que cuando el pueblo decide movilizarse y defender sus derechos triunfa.

“Es muy importante el triunfo de un presidente, de un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo y la derrota de un movimiento de derecha. Un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum sostendrá llamada con Lula da Silva; reactivará proyectos de cooperación

Por otra parte, la presidenta señaló que este lunes 26 de octubre sostendrá una llamada telefónica con el presidente electo de Brasil, a las 12:00 horas, tiempo local.

“Es un gobierno afín…en este caso nos hace sentir muy contentos que un movimiento como el que representa Lula en Brasil haya triunfado” Claudia Shienbaum

Asimismo, señaló que, con el gobierno de de Luiz Inácio Lula da Silva, reactivará proyectos de cooperación bilateral como la relación Pemex.-Petrobras.