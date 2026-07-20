El mundo felicitó a la afición de México y la Selección Mexicana por su anfitrionía y desempeño en el Mundial 2026 a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo reveló luego de su participación en la final entre España vs Argentina.

“Todas y todos, desde el presidente Trump, hasta el ministro Carney, el rey de España, quienes tuve oportunidad de platicar, todos hablando maravillas de la selección nacional. Las dos cosas: de qué bien hizo México en la recepción del Mundial, todos felicitando a la afición, la alegría… cómo recibimos tanto a las selecciones de otros países… a los aficionados… como el buen desempeño de la Selección…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 20 de julio que los elogios a México y la Selección Mexicana vinieron de personajes con los que estuvo reunida como:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Felipe VI, rey de España

Otros

Sheinbaum recibió elogios para México de parte de Trump

Claudia Sheinbaum estuvo en la final del Mundial 2026 llevada a cabo el 19 de julio en el Metlife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde recibió los elogios para México.

Para ello, la presidenta llegó a Nueva York, donde fue recibida por la comunidad de mexicanos en Estados Unidos.

La presidenta fue invitada personalmente por el presidente Donald Trump, además de la invitación que tenia directamente de la FIFA.

Sheinbaum se vuelve a encontrar con Felipe VI quien también elogió a la Selección Mexicana

En la final, Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de entregar el balón de Oro al jugador de la selección española, Rodri, y saludó a toda la Selección Española además de la Selección Argentina.

En el podio estuvo no solo como representante de los países anfitriones con Donald Trump y Mark Carney sino también como el rey de España, Felipe VI.

Fue la segunda oportunidad en semanas de reunirse con el rey Felipe VI con quien tuvo un encuentro previo al juego de España vs Uruguay en México y que representó el acercamiento entre ambas naciones lugo de siete años de distanciamiento político.