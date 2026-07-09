La Selección Mexicana publicó en redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento a los aficionados tras su participación en el Mundial 2026, destacando la unión con el hashtag #SomosMéxico.

“¡Gracias! Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso. Sigamos juntos, todos #SomosMéxico”, escribió la cuenta oficial @miseleccionmx en X, junto a un video de los jugadores de la Selección Mexicana que participaron durante el Mundial 2026.

Selección Mexicana conmueve a México con emotivo video de agradecimiento tras el Mundial 2026

La Selección Nacional de México publicó un sentido mensaje de gracias a su afición tras concluir su participación en el Mundial 2026 a través de sus redes sociales, en donde compartió un video que ya supera las 470 mil reproducciones en pocas horas y genera miles de reacciones emotivas entre los seguidores.

El video de agradecimiento de la Selección Mexicana muestra imágenes aéreas del Ángel de la Independencia iluminado con los colores de la bandera, aficionados celebrando en las calles, estadios llenos y mensajes personales de jugadores agradeciendo el aliento, el impulso y la entrega de la afición durante todo el Mundial 2026.

Con este gesto, la Selección Mexicana cierra un capítulo histórico del Mundial 2026 reforzando el lazo emocional con su gente, y aunque el torneo terminó para México, miles de usuarios compartieron sus emociones, destacando cómo el equipo logró unir al país en un momento de gran ilusión.