El 11 de julio de 2026, Caifanes dio concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX), donde rindió un homenaje a la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026.

Cantando “Aquí no es así”, fue que Caifanes salió al escenario para homenajear a la Selección Mexicana, portando el jersey oficial y colocando luces en color verde.

Caifanes canta “Aquí no es así” en honor a la Selección Mexicana

El papel que la Selección Mexicana dejó en el Mundial 2026 fue reconocido por Caifanes durante su concierto en el Estadio GNP Seguros ante 65 mil personas.

Para el arranque de su concierto en la CDMX, Caifanes emocionó al salir al escenario con el jersey de la Selección Mexicana y cantando “Aquí no es así”, canción que se viralizó con motivo de la ilusión de ganar el Mundial 2026.

Asimismo, Caifanes tuvo otros detalles como el iluminar el escenario de color verde y mostrar en pantallas cómo se veía el Ángel de la Independencia con los aficionados mexicanos.

El homenaje que la agrupación mexicana decidió hacer no solo fue bien aceptada por la afición, sino que también se le suma que su música y escenario se ha vuelto el estandarte de visibilidad para luchas sociales.

Ante ello, Caifanes reconoció que aunque fueron 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros, todas se unieron en un solo abrazo.