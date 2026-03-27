La Fiscalía Federal de Estados Unidos, en el Distrito de Arizona, acusó a dos estadounidenses por haber vendido armas de fuego a los grupos criminales del CJNG y el Cártel de Sinaloa.

“El propietario de una armería fue acusado de conspiración e intento de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas” Fiscalía Federal del Distrito de Arizona

En un comunicado, la fiscalía refirió que los dos implicados fueron señalados desde el 2025 por proveer armamento a los grupo delictivos, debido a lo cual enfrentan 4 cargos graves.

Por los hechos, se destaca, ambos sujetos ya se encuentran detenidos, bajo custodia federal y están a la espera de que se celebren sus respectivas audiencias judiciales.

Dos estadounidenses fueron detenidos por vender armas al CJNG y Cártel de Sinaloa

Al informar sobre los dos estadounidenses acusados por vender armas al CJNG y Cártel de Sinaloa, la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona detalló que ambos ya están detenidos.

De acuerdo con lo establecido en el comunicado, los dos estadounidenses implicados en la comercialización de armamento a las organizaciones criminales designadas, se tratan de ellos:

Laurence Gray de 65 años de edad, identificado como el dueño de la armería Grips by Larry en Hereford, Arizona

Barrett Weinberger de 73 años de edad y residente de Tucson, Arizona

Sobre el propietario de la armería, la fiscalía explicó que en mayo de 2025 de “intentó” proporcionar armas al CJNG y al Cártel de Sinaloa, aun cuando sabía quiénes serían los destinatarios.

Lo anterior cobra más gravedad debido a que para ese entonces, el CJNG y el Cártel de Sinaloa ya habían sido designadas como “organizaciones terroristas extranjeras”.

En el caso de Barrett Weinberger, solo se menciona que participó de manera directa en el intento de venta de armas, pero no se detalla cuál fue su actuación específica.

Armas de fuego (Getty)

Estos son los cargos que se les imputan a los dos estadounidenses

Al reportar la detención de los dos estadounidenses, la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona informó que ambos fueron acusados formalmente, tras la resolución de un gran jurado en Phoenix.

Sobre los cargos que se le imputan a ambos por intentar vender armas a los grupos criminales mexicanos, destacó que se tratan de los siguientes:

Intento de proveer apoyo material a organizaciones terroristas

Tráfico de armas

Compra simulada

Declaraciones falsas en la adquisición de armamento

De ser declarados culpables, se indica, las penas máximas que podrían imponérseles van de 10 a 20 años de prisión, además de multas que alcanzan los 250 mil dólares por cada imputación.