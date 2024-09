El 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron agredidos, asesinados y desaparecidos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Qué fue lo que pasó? Te compartimos la cronología de los hechos.

Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que el 26 y 27 de septiembre se cometieron ataques en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa , jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, y población civil.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche, y que el resultado del denominado crimen de Estado fueron:

43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos;

6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas;

al menos 40 personas lesionadas

La situación del crimen de Estado contra los normalistas de Ayotzinapa no ha sido aclarada en su totalidad, aunque ya hay personas detenidas por los terribles hechos, entre ellos el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam , y el coronel José Rodríguez Pérez .

Por ello, a días de que se conmemoren 10 años del crimen de Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa, te traemos una cronoloogía de los hechos, y lo que se sabe hasta el momento sobre el caso.

Cronología de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 26 de septiembre

A las 18:30 horas del 26 de septiembre salieron dos autobuses Estrella Dorada de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con destino a la Ciudad de México (CDMX), para la marcha por el 2 de octubre .

Cerca de las 20:00 horas, los estudiantes llegan al Rancho Escura donde paran a un autobús para solicitar que los pasajeros se bajen de él y ocuparlo para dirigirse a la CDMX.

Los pasajeros y el chofer de la unidad acceden a bajarse del vehículo, sin embargo, se dirigen hacia la central de autobuses de Iguala en compañía de los estudiantes, donde el chofer baja a los pasajeros.

No obstante, el chofer no entrega las llaves del autobús a los estudiantes, como había acordado, si no que los encierra dentro del transporte.

Los estudiantes llaman a sus compañeros para informarles lo ocurrido y pedir su ayuda, estos llegan, los sacan del autobús y logran secuestrar otros 3 autobuses .

A las 21:17 horas del 26 de septiembre, 3 de los autobuses toman la calle Juan N. Álvarez, en Iguala, y otro sale con destino a Periférico para regresar a Ayotzinapa.

A las 21:30 una patrulla de Iguala intercepta a los autobuses en Juan N. Álvarez , los policías se bajan de ella y la apagan, los estudiantes se bajan del autobús y tratan de moverla, en ese momento comienzan a recibir balazos de los agentes, quiene hieren de gravedad los estudiantes, entre ellos Aldo Gutiérrez.

Los policias se llevaron en dos patrullas a 30 estudiantes que viajaban en el tercer autobús, sin que hasta el momento se conozca el sitio al que fueron llevados.

A las 22:00 horas, un cuarto camión que rodeó la ciudad y que se dirigió por Periférico hacia la salida a Ayotzinapa, es detenido por policías municipales en frente del Palacio de Justicia de Iguala.

Los policías rodean el autobús, rompen los vidrios del vehículo, gasean el vehículo y los obligan a bajar de él, l os estudiantes bajan y después son sometidos por los agentes, quienes los ingresan a sus patrullas, sin hasta el momento conocer a dónde fueron llevados.

En tanto, en el otro punto del ataque, en la calle Juan N. Álvarez, cerca de las 22:30 horas los estudiantes de los primeros 2 camiones bajan de los vehículos al notar que la policía se va de la zona, y comienzan a llamar a periodistas y profesores de la Normal.

Llegan maestros y maestras, solidarios y egresados de la Normal, ponen piedras en el lugar de los casquillos, encuentran dedos de las víctimas y periodistas gravan los hechos, los estudiantes dan una conferencia de prensa sobre lo ocurrido.

Cronología de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 27 de septiembre

A las 00:30 del 27 de septiembre ocurre el tercer ataque en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, profesores, periodistas y civiles que se encontraban en la calle Juan N. Álvarez.

Hombre encapuchados y vestidos en su totalidad de color negro arriban en camionetas sin placas y con armas largas, para después disparar en contra de todos los que se encuentran en la zona.

Los estudiantes y civiles corrieron para tratar de refugiarse, algunos pudieron ingresar a casas en donde los guerrerenses les abrieron las puertas, y otros más se colocaron sobre y debajo de autos, camionetas y otros vehículos para taparse.

Algunos de los estudiantes heridos se dirigieron a una clínica en Iguala, en donde el personal médico se negó a atenderlos y los dejaron solos, posteriormente, arribaron más estudiantes.

Los estudiantes se dirigieron al lugar de los hechos y encontraron a dos de sus compañeros muertos, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

Luego todos los sobrevivientes se dirigieron a la Fiscalía de Iguala, para la liberación de los estudiantes que los policías se llevaron previamente, sin conocer que no estaban en las instalaciones.

En el caso de Julio César Mondragón, lo último que testigos refirieron es que e n el momento del ataque corrió solo para tratar de refugiarse, sin embargo, después fue hallado en un paraje muerto y torturado, pues le mutilaron el rostro.

¿Que pasó con el quinto autobús en donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa?

A pesar de que la narrativa de los hechos en el caso Ayotzinapa solo señala a 4 autobuses involucrados, los estudiantes confirmaron que fueron 5 los autobuses que tomaron el 26 de septiembre.

En el quinto autobús el chofer solicitó a los estudiantes la facilidad para hablarle a su esposa y que le llevara dinero y ropa, minutos después una motocicleta llegó a la zona y entregó un paquete al conductor, después retomaron el camino.

En el puente el Chipote, a un costado del Palacio de Justicia encontraron muchas patrullas y a 200 metros estaba detenido uno de los autobuses que tomaron los estudiantes.

En la zona fueron interceptados por una patrulla con dos policias federales de caminos, y los policías apuntaron con sus armas a los estudiantes, a quienes amenazaron con asesinarlos si no bajaban del autobús.

Los estudiantes se bajaron del autobus y caminaron hacia atrás, cuando los policías comienzan a disparar en su contra, sin embargo, una vecina de la zona abrió las puertas de su casa y les dio refugio , por lo que los normalistas lograron sobrevivir.

Las investigaciones refieren que el quinto autobús trasladaba droga, pues luego de que se bajaron los estudiantes de dicho vehículo, el camión continuó con su camino rumbo a Cuetzala, e incluso pasó por un aérodromo privado.

Periodistas y autoridades extranjeras que participaron en investigaciones sobre el caso señalan que una hipótesis del ataque en contra de los estudiantes es que el camión era utilizado para tráficar drogas y que contenía heroína al momento de ser tomado .

Dicho autobús fue recuperado hasta meses después de los hechos, y al encontrarlo se notó que no fue dañado como los otros vehículos, dicho transporte permaneció intacto.

Cabe destacar que hasta la fecha la hipótesis no ha sido confirmada, y las investigaciones por el crimen de Estado en Ayotzinapa continúan, no obstante, se ha señalado la existencia de trabas para aclarar la situación.

Esto al estar involucrada la Policía Federal y municipal, elementos de Sedena y Semar, e incluso funcionarios del nivel ejecutivo, señalados por crear la llamada “verdad histórica” y plantar escenas del crimen en el basurero de Cocula y el Río San Juan.

Hasta el momento de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala se han logrado identificar a 3, y 40 no han sido localizados, a 10 años del crimen de Ayotzinapa.