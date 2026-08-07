Luis Cárdenas confirmó oficialmente su salida de MVS Radio durante la transmisión de MVS Noticias Primera Emisión de este viernes 7 de agosto.

“Yo me llamo Luis Cárdenas, hoy es un día muy especial. Este es el último programa de MVS Noticias que hacemos aquí en esta primera emisión, pero vámonos con todo.” Luis Cárdenas

El periodista abrió su programa con un mensaje dirigido a su audiencia para anunciar que dejará la radiodifusora tras una larga trayectoria al frente del noticiero matutino.

La noticia de la salida de Luis Cárdenas, puso fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días sobre posibles cambios en la barra informativa de la estación MVS Noticias, pues cabe recordar que apenas en enero de 2026 el propio conductor había desmentido versiones sobre una salida de la empresa, asegurando que continuaría en MVS.

Luis Cárdenas confirma en vivo su salida de MVS Radio este viernes 7 de agosto

Fue durante los primeros minutos de la emisión de este viernes cuando Luis Cárdenas informó a su audiencia que concluye su ciclo en MVS Radio, empresa a la que llegó en 2011 y donde, desde 2016, encabezó la Primera Emisión.

Con un mensaje de agradecimiento dirigido a su equipo de trabajo, directivos y radioescuchas, el periodista confirmó que su salida es oficial y aprovechó el espacio para reconocer los años que formaron parte de su carrera profesional.

El anuncio ocurre un día después de que diversos reportes señalaran cambios en la estación, aunque fue el propio comunicador quien decidió confirmar personalmente la noticia al aire durante su programa de este viernes.

Hasta el momento, MVS Radio no ha informado quién ocupará de manera definitiva el espacio que deja Luis Cárdenas, mientras la salida del conductor se convierte en uno de los movimientos más relevantes de la radio informativa en México durante este 2026.