La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien advirtió sobre una posible “guerra contra los cárteles” en la frontera sur estadounidense.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo de 2026, Sheinbaum aseguró que la relación entre México y Estados Unidos mantiene una dinámica distinta basada en cooperación y entendimiento bilateral.

"La declaración del secretario de Guerra de Estados Unidos hay que leerla bien porque se refirió en particular, desde mi punto de vista, a los países que estuvieron en el Escudo de las Américas recientemente en un evento con el presidente Trump" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria mexicana destacó que México mantiene una coordinación diaria con Estados Unidos en distintos temas de seguridad y cooperación.

"Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que tenemos con ellos que funciona todos los días, trabaja todos los días" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum advierte sobre cualquier intento de injerencia de Estados Unidos

Al responder a cuestionamientos sobre las declaraciones de Pete Hegseth, Sheinbaum pidió mantenerse atentos frente a cualquier intento de intervencionismo o injerencia extranjera.

La presidenta subrayó que México es un país “libre, independiente y soberano”, por lo que no permitirá acciones externas que vulneren la soberanía nacional.

“Nosotros tenemos que estar muy atentos de todas maneras porque frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, eso no lo podemos permitir porque México es un país independiente, libre y soberano; no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum reiteró que existe colaboración bilateral en materia de seguridad para combatir el tráfico de drogas y reducir la violencia, aunque enfatizó que Estados Unidos también debe atender sus problemas internos.

“Para disminuir la violencia aquí y para evitar que entre droga a los Estados Unidos hay que trabajar de los dos lados. No solo en México, porque no todo ocurre en México”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, criticó la narrativa que responsabiliza únicamente a México de la delincuencia organizada y defendió la estrategia de seguridad de su gobierno.

“Claro que hay problemas aquí, pero tenemos una estrategia de construcción de la paz y seguridad en el país que va dando resultados” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué dijo Pete Hegseth sobre la “guerra contra los cárteles”?

Las declaraciones de Pete Hegseth ocurrieron durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump el miércoles 27 de mayo de 2026.

En dicho encuentro, el secretario de Defensa estadounidense afirmó que Washington reforzará su estrategia de seguridad hemisférica y anunció acciones contra los grupos del narcotráfico.

“Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles a través de la Coalición Anticárteles de las Américas” Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos

Hegseth explicó que algunos países latinoamericanos participan en el proyecto denominado Escudo de las Américas, impulsado por Estados Unidos para fortalecer la seguridad regional del que México no forma parte de esta iniciativa.

Hasta el momento, el funcionario estadounidense no ha detallado cómo se implementaría esta estrategia, cuándo comenzaría ni qué países participarían en las acciones contra los cárteles.