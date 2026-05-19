Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidió firmeza a los países del mundo para combatir el terrorismo, especialmente el de Irán, pero también el de agrupaciones que van desde Hezbolá hasta le Cártel de Sinaloa.

“Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa” Scott Bessent. Secretario del Tesoro de Estados Unidos

De esa manera, Estados Unidos ejemplificó que hay una variedad de terrorismos a los cuales tiene que combatir el mundo.

Así lo dijo desde Francia en la conferencia No Money for Terror, una iniciativa que es parte del oprograma de los países del G7.

En dicha conferencia dio las gracias al presidente Emmanuel Macron por sus contribuciones al programa para combatir el financiamiento al terrorismo.

Estados Unidos pide al mundo unirse al plan anti terrorismo de Trump

Scott Bessent señaló que Estados Unidos está solo en la intención de combatir el terrorismo, aunque algunos piensen que es así.

Ante ello llamó a los sus socios a unirse al programa del presidente Donald Trump contra el terrorismo, al cual dijo Europa ya se ha sumado.

El secretario del Tesoro recordó que Estados Unidos enlistó a quienes financian el terrorismo de Irán, sus empresas “pantalla y fachada” y ordenó el cierre de sus cuentas bancarias.

Estados Unidos pone al Cártel de Sinaloa como ejemplo de terrorismo

Las declaraciones de Scott Bessent llamaron la atención pues aunque su discursos se centró en Irán, mencionó a Hezbolá y el Cártel de Sinaloa como ejemplos de la variedad de terrorismo que buscan combatir.

Cabe recordar que una serie de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, fueron señaladas como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump.

Ello ocurrió en enero de 2026 en el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, la cual sería el primer paso de acciones contra el narcotráfico.

De acuerdo con la administración Trump, los cárteles internacionales constituyen una amenaza a seguridad nacional, lo cual dijo es “inaceptable”.

Incluso, dijo que siginifican un riesgo para la estabilidad de los paíeses y aseguró que en algunas regiones de México los cárteles funcionan como entres gubernamentales.