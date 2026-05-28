La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sí ve un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones en México.

“Sí, sí puede haber un riesgo de intervención extranjera en las elecciones en México, sí” Claudia Sheinbaum

Por ello, respaldó la iniciativa para anular elecciones que fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, señaló que se debe especificar los criterios para demostrar que existió intervención extranjera en las elecciones en México.

Sheinbaum ve riesgo de intervención extranjera en elecciones; “en México deciden los mexicanos”, recuerda

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, las circunstancias actuales le hacen creer que hay posibilidad de que exista una intervención extranjera en las elecciones.

Por ello, resaltó la importancia de esta reforma constitucional para dejar claro que “en México decidimos los mexicanos”.

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos” Claudia Sheinbaum

En el mismo sentido, señaló que ya se ha probado que existe la injerencia extranjera con el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones en México que apoyan a candidatos específicos.

“Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción… que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la Embajada que de una u otra forma apoyaban a un candidato o una candidata” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum resalta importancia de regulación en reforma contra intervención extranjera en elecciones

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que es necesario que se regule la reforma contra la intervención extranjera en las elecciones en México.

La presidenta resaltó que se deben de especificar los criterios para revisar si existe o no intervención extranjera.

“Es importante que se regule. Entiendo que queda la aprobación en la Constitución pero tiene que venir la ley, entonces en la ley tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que no puede haber un criterio subjetivo por lo que tiene que determinarse “cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección”.

“En México decidimos los mexicanos: Sheinbaum reitera necesidad de unidad

Claudia Sheinbaum señaló que todos, sin importar el partido político, debemos estar de acuerdo de que en México son los mexicanos quienes deciden “quién nos gobierna”.

Asimismo, aseguró que quien vote en contra de esta reforma da a entender que “está a favor” de la injerencia extranjera.