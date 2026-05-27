Durante una reunión de gabinete con Donald Trump, Pete Hegseth -secretario de Defensa de Estados Unidos- advierte una guerra contra los cárteles del narcotráfico.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles” Pete Hegseth

Esta ofensiva se ejecutará a través de la Coalición de las Américas, una alianza militar de al menos doce países que excluye a México.

Pete Hegseth advierte “vamos a la guerra contra los cárteles” durante una reunión con Donald Trump

Pete Hegseth afirmó “vamos a la guerra contra los cárteles” durante una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump.

🚨🇺🇸“Vamos a la guerra contra los cárteles”, afirma Pete Hegseth en reunión de gabinete con Trump.



El secretario de Guerra de Estados Unidos destacó así la Coalición de las Américas contra los Cárteles. pic.twitter.com/Fc9IkurP4R — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

Anunció que esta ofensiva se llevará a cabo a través de la “Coalición de las Américas contra los Cárteles”, también conocida como el plan “Escudo de las Américas”.

Esta alianza multinacional busca coordinar inteligencia y capacidades militares para desmantelar redes criminales y de narcotráfico en el continente.

Pete Hegseth catalogó a los cárteles como organizaciones narcoterroristas, comparándolos directamente con grupos como Al-Qaeda e ISIS, y advirtió que Estados Unidos los tratará bajo esa misma óptica de amenaza a la seguridad nacional.

Durante su discurso, Pete Hegseth aseguró que el Pentágono posee los recursos y la plena capacidad operativa para ejecutar acciones en el momento y lugar que el presidente determine.

Pete Hegseth no ofreció detalles específicos sobre cuándo, cómo o contra qué cárteles en particular se iniciarán las acciones.

México no forma parte de la Coalición de las Américas con la que EU planea combatir los cárteles

La iniciativa “Escudo de las Américas”, también conocida como la Coalición Anticárteles de las Américas, es una alianza multinacional militar liderada por Estados Unidos de la que México no forma parte.

Pete Hegseth ha instado al gobierno mexicano a intensificar sus esfuerzos de manera independiente para evitar una posible intervención directa de las fuerzas estadounidenses.

“Den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo” Pete Hegseth

El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a México para que permita la incursión de tropas estadounidenses en su territorio para atacar a las organizaciones criminales.

Pete Hegseth espera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez colabore con Estados Unidos en esa misión, al señalar que es clave para el futuro energético y la seguridad nacional.