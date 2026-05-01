Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó cuatro principios de la relación con Estados Unidos para la colaboración sin ceder en soberanía.

Estos cuatro principios son parte del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y México que entró en vigor en septiembre de 2025.

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial Responsabilidad compartida y diferenciada Respeto y confianza mutua Cooperación sin subordinación

“Acordamos con el gobierno de Estados Unidos cuatro principios con las distintas instituciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el entendimiento de colaboración para temas se seguridad” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recuerda responsabilidad de Estados Unidos para combatir la demanda de drogas

Claudia Sheinbaum recordó que con este acuerdo “a cada uno le toca una parte” y en el caso de Estados Unidos le corresponde disminuir la demanda de drogas con un enfoque de salud pública.

La presidenta de México dijo que por humanismo ayuda en lo que sea necesario a Estados Unidos, además de en el tema de seguridad.

Dijo que el respeto tiene que ver con que se vea a ambas naciones como iguales pues “nadie es más, ni nadie es menos.

Claudia Sheinbaum señala que hasta ahora se ha cumplido la colaboración sin subordinación con Estados Unidos

Sobre cooperación sin subordinación, Claudia Sheinbaum dijo que hasta ahora ha habido respeto y que fue solo una oficina en el sur de Nueva York del departamento de Justicia la que emprendió la solicitud de extradición de 10 mexicanos, entre ellos la de Rubén Rocha Moya.

Agregó que ese caso lo va a analizar la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que tome una decisión.

Además, dijo que eso lo tiene que regir el tratado de extradición pero también la Constitución y las leyes mexicanas.