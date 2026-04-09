Adrián Chávez López es un médico mexicano reconocido por su trayectoria en el ámbito de la salud pública y la pediatría en CDMX.

Actualmente, se desempeña como director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, una de las instituciones médicas más relevantes del país en atención infantil especializada.

¿Quién es Adrián Chávez López?

Adrián Chávez López es un médico mexicano especializado en pediatría y salud pública, actual director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con amplia experiencia en atención médica, investigación y administración hospitalaria.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos dentro del sector salud, consolidando experiencia en gestión hospitalaria, investigación médica y formación de especialistas.

Dr. Adrián Chávez López (Instagram | CCINSHAE)

¿Cuántos años tiene Adrián Chávez López?

No existe información pública confirmada sobre la edad exacta de Adrián Chávez López

¿Quién es la esposa de Adrián Chávez López?

La información sobre la vida personal de Adrián Chávez López, incluyendo su estado civil o identidad de su esposa, no es pública.

¿Quiénes son los hijos de Adrián Chávez López?

No hay información disponible sobre los hijos de Adrián Chávez López, ya que el médico ha mantenido su vida familiar en el ámbito privado.

¿Qué estudió Adrián Chávez López?

Adrián Chávez López cursó la Licenciatura en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1988.

Posteriormente, realizó la especialidad en Pediatría Médica y la subespecialidad en Medicina Crítica Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Dr. Adrián Chávez López (Directorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez)

¿En qué ha trabajado Adrián Chávez López?

Desde 1993, Adrián Chávez López ha trabajado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez como médico adscrito en terapia intensiva pediátrica.

Así como jefe de servicio y de departamento hasta 2024. Ese mismo año fue designado director general del hospital.

También ha sido profesor de pregrado y posgrado en la UNAM, y presidente fundador de la sección de Medicina Crítica Pediátrica del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.