El Gobierno de Guatemala publicó un comunicado oficial negando cualquier acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras en su territorio nacional, enfatizando la soberanía y el respeto a la Constitución del país.

En el documento difundido este 28 de mayo de 2026, las autoridades guatemaltecas señalaron de manera directa que:

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional” Gobierno de Guatemala

Esto luego de que circulara información sobre una posible intervención militar coordinada con Estados Unidos.

Guatemala publica comunicado sobre supuestas operaciones militares conjuntas con Estados Unidos (@GuatemalaGob / X)

Guatemala confirma cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico

El Gobierno de Guatemala publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para desmentir versiones sobre un supuesto acuerdo que permitiría operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, sí envió una nota al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para solicitar cooperación en operaciones encabezadas por fuerzas guatemaltecas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Guatemala publica comunicado sobre supuestas operaciones militares conjuntas con Estados Unidos (@GuatemalaGob / X)

Guatemala publica comunicado sobre supuestas operaciones militares conjuntas con Estados Unidos (@GuatemalaGob / X)

El gobierno explicó que esta colaboración forma parte de una estrategia de seguridad implementada desde 2024 y que se encuentra respaldada por acuerdos bilaterales ya existentes entre ambos países.

Además, en el comunicado, Guatemala aclaró que cualquier apoyo extranjero se realizaría bajo el marco de la Constitución y las leyes de país latinoamericano.

La polémica surgió después de que se difundiera una carta del Ministerio de la Defensa Nacional fechada el 23 de mayo de 2026, donde se menciona la intención de liderar, con asistencia de Estados Unidos, operaciones militares activas contra organizaciones criminales señaladas como terroristas.

Finalmente, el Gobierno de Guatemala reiteró que mantiene acciones para proteger la soberanía nacional y fortalecer la seguridad de la población.