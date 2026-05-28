Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, ha autorizado ataques aéreos y otras acciones militares conjuntas con el Ejército de Estados Unidos dentro de territorio guatemalteco para combatir a las organizaciones de narcotráfico.

Según reveló The New York Times , el acuerdo con Estados Unidos forma parte de la estrategia agresiva de la administración Trump para expandir su presencia y ataques militares en la región.

Guatemala sigue el modelo de Ecuador y presiona a México tras acuerdo con Estados Unidos

Se ha revelado un acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para realizar ataques conjuntos contra narcotraficantes dentro de sus fronteras, como parte de la expansión de operaciones militares de la administración Trump en América Latina.

Según la información, la decisión se concretó tras una llamada telefónica el 19 de mayo entre el presidente guatemalteco y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos. (Oliver Contreras/AFP / AFP)

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que las operaciones podrían iniciar en las próximas semanas, incluyendo posibles bombardeos y acciones terrestres coordinadas.

Este pacto replica el esquema aplicado en Ecuador, donde Washington ha intensificado su apoyo militar contra el crimen organizado.

Guatemala solicitó formalmente “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico”, según confirmó la oficina presidencial en un comunicado.

Algunos creen que el movimiento busca generar presión sobre México para que acepte mayor involucramiento directo de fuerzas estadounidenses en la lucha antidrogas.

Mientras el presidente Arévalo enfatiza que las operaciones serán lideradas por guatemaltecos, expertos advierten sobre los riesgos de soberanía y posibles violaciones a derechos humanos, recordando intervenciones pasadas en la región.

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala (EFE)

Con información de The New York Times.