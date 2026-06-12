Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a la carta de Manuel Roberto Farías Laguna, diciendo que está señalado de huachicol fiscal con base en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hay investigaciones de la Fiscalía sobre el caso particular del buque que llegó a Tampico que quería hacer contrabando de combustibles, a partir de esta investigación se llegó a esta persona… esta persona tiene responsabilidad” Claudia Sheinbaum

Así respondió Claudia Sheinbaum a la carta fechada el 1 de junio en la que el marino dijo que personas de su movimiento, Morena, están relacionadas con huachicol fiscal y están cerrando los ojos ante ello.

La investigación contra Manuel Roberto Farías Laguna, a la que se refirió Claudia Sheinbaum es la referente al buque retenido en Tampico, Tamaulipas, el 9 de marzo de 2025 que buscaba introducir huachicol fiscal a México desde Estados Unidos.

¿Qué dice la carta de Manuel Roberto Farías Laguna?

Manuel Roberto Farías Laguna, además de decir que personajes de Morena están involucrados, insistió que está encarcelado injustamente y que su hermano Fernando Farías Laguna y él no pudieron haber liderado el esquema de huachicol fiscal del que se les acusa.

“Se construye una narrativa… un entramado en el que hubo personas que sí se beneficiaron… se me señala como culpable cerrando los ojos para no ver quien de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables” Carta de Manuel Roberto Farías Laguna

También insistió que su defensa no ha tenido acceso a la investigación, que la Marina se niega a colaborar con pretextos de seguridad nacional y la FGR pone trabas para acceder a información para su defensa.

Manuel Roberto Farías Laguna acusó nuevamente versiones construidas desde la perspectiva política, se consideró un chivo expiatorio, pero dijo que confía en que saldrá la verdad.

Claudia Sheinbaum remite carta de Manuel Roberto Farías Laguna a la FGR

Claudia Sheinbaum dijo que estos temas debe responderlos la FGR, sobre todo por la investigación existente de la que derivó su orden de aprehensión.

Como lo hizo en el pasado, dijo que cada carta que llegue se debe redireccionar a la FGR.