La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna logró que un Tribunal Colegiado revise el debido proceso durante el desarrollo de su caso.

De acuerdo con la defensa, el vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), hubo agravios y violaciones al debido proceso; así como la ausencia de pruebas directas sobre el huachicol fiscal.

Asimismo, resaltó que existe la posible incompetencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México para llevar el caso debido al fuero militar.

Tribunal Colegiado revisa posible violación al debido proceso en caso de Manuel Roberto Farías Laguna

El Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Distrito informó que se realizará la revisión del caso de Manuel Roberto Farías Laguna por una posible violación al debido proceso.

A través de una tarjeta informativa fechada el 14 de marzo, el Tribunal Colegiado señaló que revisará la negativa al recurso de amparo promovido por la defensa del vicealmirante contra el auto de vinculación a proceso de la causa penal 325/2025.

Esto luego de que la defensa señaló que que se ha incurrido en violaciones constitucionales, por lo que solicita que la vinculación a proceso sea revocada.

“La defensa solicita al Tribunal Colegiado revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo, al considerar que el auto de vinculación a proceso fue validado sin un análisis constitucional suficiente y con vulneración a derechos como el debido proceso, el juez natural, la debida fundamentación y motivación, así como la presunción de inocencia” Defensa de Manuel Roberto Farías Laguna

Asimismo, recordó que el proceso penal no ha concluido y las resoluciones continúan “sujetas al control constitucional de los tribunales federales”.

Además, la defensa señaló que la revisión del Tribunal Colegiado representa “una nueva oportunidad” para el análisis exhaustivo de las presuntas violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia desde el inicio del procedimiento.

Los puntos de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna para la revisión del caso

De acuerdo con la tarjeta informativa, la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna compartió x puntos para la revisión del caso por un Tribunal Colegiado.

Los motivos presentados por la defensa para la solicitud de la revocación de la sentencias son: