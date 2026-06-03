Manuel Roberto Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Shienbaum a fin de reiterar su acusación contra la Secretaría de Marina (Semar) sobre ocultación de información en perjuicio de su defensa.

“…privado de mi libertad por nueve meses y contando, sin el acceso completo a la carpeta de investigación…motivo por el que seguiré pidiendo su intervención directamente con Marina para que aporte los actos de investigación requeridos y se sepa la verdad de esos hechos…" Carta de Manuel Roberto Farías a Claudia Sheinbaum

Desde Almoloya de Juárez, Estado de México, con una carta fechada este 3 de junio, Manuel Roberto Farias Laguna dijo que sigue insistiendo en dar a conocer que se ha vulnerado su debido proceso, presunción de inocencia el acceso a una defensa adecuada.

Además, acusó que se han vulnerado sus derechos humanos dentro de la causa penal 325/2025 ya que la Marina sigue negando información bajo el pretexto de seguridad nacional.

Manuel Roberto Farías Laguna envía sexta carta a Sheinbaum para señalar a Semar

Esta sería la sexta carta que Manuel Roberto Farias Laguna envía a Claudia Sheinbaum después de que envió una, la quinta, el mes de mayo.

La Marina no facilita la información solicitada, por lo que cuestionó cuáles son sus objetivos si con ello se aclararía el supuesto delito que le adjudican.

Ante ello afirmó que hay fabricación de pruebas y culpables que benefician a la FGR y a la Marina.

¿Manuel Roberto Farías Laguna se compara con Rocha Moya?: “para unos se piden pruebas contundentes”

Manuel Roberto Farías Laguna dijo es inocente y que se fabricó su vinculación a proceso con un video de Youtube, por lo que pidió igualdad de circunstancias para todos los ciudadanos.

En un momento hizo lo que se vería como una comparación con Rubén Rocha Moya, pues señaló que para algunos se piden pruebas contundentes mientras a otros los encarcelan sin el mismo rigor.

Acusó que hay justicia selectiva y solo aplica para algunos ciudadanos mexicanos, por lo que es necesario que la Marina aporte elementos para saber la verdad del caso.

Aseguró que hay una venganza para que personas inocentes queden como culpables y que son otros los artífices de estos hechos que se detallan en la carpeta de investigación.