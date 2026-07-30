La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de la investigación del caso Farías Laguna, relacionado con una red de huachicol fiscal.

Las entrevistas de la FGR realizarán el jueves 30 de julio de 2026 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los marinos fueron notificados desde el 22 de julio, en el marco de la estrategia jurídica del abogado Epigmenio Mendieta Valdés en defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

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